Волонтеры очистили от нефтепродуктов берег Таганрогского залива

В Таганроге волонтеры при поддержке городской администрации очистили от нефтепродуктов загрязненное побережье Таганрогского залива. Пятна мазута были убраны в районе Богудонии.
Для проведения экологической акции, как сообщила мэр Светлана Камбулова, в городе организован оперативный штаб. Он координирует действия всех служб Таганрога в режиме реального времени.
«Таганрогский залив — наша общая жемчужина, и сохранение его экологии — задача, которая требует объединения усилий власти, бизнеса и горожан», — подчеркнула Светлана Камбулова.
Глава города подчеркнула, что экологические организации ведут регулярный мониторинг — берут пробы воды и почвы.