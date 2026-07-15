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Волонтеры очистили от нефтепродуктов берег Таганрогского залива

В Таганроге волонтеры при поддержке городской администрации очистили от нефтепродуктов загрязненное побережье Таганрогского залива. Пятна мазута были убраны в районе Богудонии.

Источник: "Российская газета"

В Таганроге волонтеры при поддержке городской администрации очистили от нефтепродуктов загрязненное побережье Таганрогского залива. Пятна мазута были убраны в районе Богудонии.

Для проведения экологической акции, как сообщила мэр Светлана Камбулова, в городе организован оперативный штаб. Он координирует действия всех служб Таганрога в режиме реального времени.

«Таганрогский залив — наша общая жемчужина, и сохранение его экологии — задача, которая требует объединения усилий власти, бизнеса и горожан», — подчеркнула Светлана Камбулова.

Глава города подчеркнула, что экологические организации ведут регулярный мониторинг — берут пробы воды и почвы.