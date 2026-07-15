В Волгоградской области выделят 5 млн рублей на доставку рожениц в больницы

Для ветеранов новая мера поддержки вводится согласно майскому указу президента, вводящему единые подходы к поддержке ветеранам. После утверждения поправок в программе ОМС будет прописано приоритетное право бойцов СВО на медицинскую помощь и санаторно-курортное лечение во внеочередном порядке. Также бесплатно и без очереди военнослужащие смогут рассчитывать на психотерапевтическую поддержку.