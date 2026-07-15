Врачи за несколько часов поставили на ноги волгоградку после травмы

Девушка поступила в больницу после падения с лошади. Этот инцидент привел к тому, что в позвоночнике пациентки появилась грыжа межпозвонкового диска и сдавление спинномозговых нервов, что причиняло спортсменке сильные боли. Амбулаторное лечение пациентке не помогало, а ее состояние только ухудшалось.