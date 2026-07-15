Врачи за несколько часов поставили на ноги волгоградку после травмы

С помощью микрохирургической операции специалисты областной больницы № 1 буквально поставили на ноги молодую пациентку, получившую тяжелую травму во время занятий конным спортом, сообщает Облкомздрав Волгоградской области.
Девушка поступила в больницу после падения с лошади. Этот инцидент привел к тому, что в позвоночнике пациентки появилась грыжа межпозвонкового диска и сдавление спинномозговых нервов, что причиняло спортсменке сильные боли. Амбулаторное лечение пациентке не помогало, а ее состояние только ухудшалось.
По итогам обследования врачи приняли решение выполнить малоинвазивную операцию. С помощью микрохирургии специалисты удалили поврежденный диск и грыжу, минимизировав травмы окружающих тканей. Это позволило пациентке не только быстро прийти в себя, но и встать на ноги уже в первые часы после операции.
«Прогнозы отличные: сказали, что можно будет тихонечко возвращаться к спорту. Самое главное — жизнь не поменяется, за что огромное спасибо», — поблагодарила медиков пациентка.
А ранее волгоградские медики буквально собрали заново плечо пациента, пострадавшего в мотоаварии, и сохранили ему подвижность руки.