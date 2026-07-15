Режим повышенной готовности введен в Новинском сельсовете из‑за оползня

Режим повышенной готовности действует с 19 июня 2026 года и распространяется на земельный участок, где расположен дом № 69 по ул. Береговая. Территориальный отдел Новинского сельсовета обязан разместить информационные аншлаги в наиболее опасных местах, проинформировать собственника дома о введённом режиме, организовать переселение жителей из оползневой зоны и наладить межведомственный обмен информацией с МКУ «Управление ГОЧС г. Н. Новгорода». Также территориальный отдел должен организовать визуальный контроль оползневой зоны и еженедельно направлять отчёты в единую дежурно‑диспетчерскую службу по пятницам до 15:00.