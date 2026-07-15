Режим повышенной готовности введен в Новинском сельсовете из‑за оползня

Администрация города Нижнего Новгорода своим постановлением от 14 июля ввела режим повышенной готовности на территории территориального отдела Новинский сельсовет из‑за угрозы схода грунта в районе дома № 69 по улице Береговая. Решение принято на основании федерального и регионального законодательства и протокола комиссии по ЧС от 19. июня текущего года.
Режим повышенной готовности действует с 19 июня 2026 года и распространяется на земельный участок, где расположен дом № 69 по ул. Береговая. Территориальный отдел Новинского сельсовета обязан разместить информационные аншлаги в наиболее опасных местах, проинформировать собственника дома о введённом режиме, организовать переселение жителей из оползневой зоны и наладить межведомственный обмен информацией с МКУ «Управление ГОЧС г. Н. Новгорода». Также территориальный отдел должен организовать визуальный контроль оползневой зоны и еженедельно направлять отчёты в единую дежурно‑диспетчерскую службу по пятницам до 15:00.
МКУ «Управление ГОЧС г. Н. Новгорода» отвечает за межведомственный обмен информацией с администрацией территориального отдела. Департамент информационной политики обеспечит публикацию постановления в официальных изданиях «День города. Нижний Новгород» и «Маяк+», а юридический департамент — размещение документа на официальном сайте администрации. Контроль за исполнением постановления возложен на первого заместителя главы администрации Дениса Скалкина.
Ранее сообщалось, что участки жителей деревни в Кстовском районе уходят под землю из‑за оползня.