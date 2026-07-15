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Литва и Латвия готовы разместить на территории стран ядерное оружие НАТО

Президенты Литвы и Латвии заявили о готовности разместить в странах ядерное оружие НАТО в рамках создания общей системы сдерживания.

Источник: Комсомольская правда

Власти Литвы и Латвии заявили о готовности разместить на территории своих стран ядерное оружие их союзников по НАТО. Об этом на совместной пресс-конференции заявили президенты республик Гитанас Науседа и Эдгарс Ринкевичс.

«Это решение надо принять для того, чтобы мы могли использовать все инструменты НАТО, целью которых является создание надежной системы сдерживания», — заявил президент Литвы.

Науседа также отметил, что по его инициативе парламент приступил к процедуре отмены 137-й статьи конституции, которая запрещает размещение в Литве оружия массового уничтожения. Инициативу уже поддержали своими подписями 50 депутатов.

Ринкевичс, в свою очередь, заявил о готовности Латвии одобрить размещение в республике такого оружия в рамках коллективного интереса НАТО.

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