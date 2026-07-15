Какой сегодня праздник: День искусственного интеллекта

День искусственного интеллекта отмечается сегодня в мире, и связан он с именем Алана Тьюринга — британского математика, заложившего теоретические основы искусственного интеллекта. Дата выбрана в знак признания его вклада в развитие этой области. Цель праздника — привлечь внимание к технологиям машинного обучения и нейронных сетей, обсудить этические вопросы их применения и популяризировать знания об ИИ. он автоматизирует рутину (от обработки заявок до контроля на производстве), анализирует огромные данные (прогнозирует спрос, ищет закономерности в медицине или финансах) и расширяет творческие возможности (генерирует текст, изображения, музыку). В бизнесе это повышает эффективность и рождает новые сервисы, в науке — ускоряет открытия, а в быту делает жизнь удобнее (голосовые помощники, умные устройства). При этом развитие ИИ ставит и вызовы: трансформацию рынка труда, вопросы этики, безопасности и цифрового неравенства. В целом технология уже не эксперимент, а системный фактор, меняющий экономику и общество.
День рисования на асфальте отмечается 16 июля. Это международный неформальный праздник, посвящённый творчеству и самовыражению. Его придумала художница Эрин Гиллеспи в 2012 году в Сиэтле. Цель — привлечь внимание к творческому самовыражению и дать людям возможность выразить свои мысли и чувства через искусство. Асфальт — это огромный «холст» без границ: можно создавать масштабные рисунки, экспериментировать с формами и цветами, не боясь ограничений, как на листе бумаги. Можно воплощать самые необычные идеи — от сказочных миров до абстрактных композиций, а ещё превращать рисунок в игровую площадку (например, рисовать классики или дорогу для игрушечных машинок). Рисование на открытом воздухе, на фоне двора или парка, создаёт особое настроение, добавляет ярких красок в повседневность.
День вкусной еды отмечают 16 июля. Он напоминает, что вкусная еда способна улучшать настроение и делать жизнь радостнее. Он посвящён гастрономическим радостям: домашним блюдам, кулинарным экспериментам, знакомству с кухнями разных народов. Праздник призывает осознанно относиться к питанию — сочетать пользу и вкус, уделять внимание качеству продуктов и атмосфере во время еды. Кстати, удовольствие от еды стимулирует выработку пищеварительных ферментов и улучшает усвоение питательных веществ. Когда человек наслаждается вкусом, его нервная система переходит в режим покоя и пищеварения. При употреблении вкусной еды в организме выделяется дофамин («гормон радости»), что способствует хорошему настроению, снижению стресса и повышению мотивации.