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Град размером со сливу накрыл Краснодарский край

Мощный град, сопоставимый по размеру с плодом спелой сливы, в среду, 15 июля, обрушился на Краснодарский край. Ранее в регионе объявили в штормовое предупреждение. Краснодарцам обещали мощные ливни, переходящие в потопы, грозу и ветер с порывами, скорость которых может достигать 20−23 метров в секунду.

Мощный град, сопоставимый по размеру с плодом спелой сливы, в среду, 15 июля, обрушился на Краснодарский край. Ранее в регионе объявили в штормовое предупреждение. Краснодарцам обещали мощные ливни, переходящие в потопы, грозу и ветер с порывами, скорость которых может достигать 20−23 метров в секунду.

— Кадры последствий стихии прислала наша подписчица, которая приехала в станицу к бабушке, — передает Telegram-канал «Москва 24».

Между тем жителей Московского региона предупредили о грозе.

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что в ночь с 16 на 17 июля температура воздуха в Москве может опуститься до плюс 12 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 20−25 градусов.

Ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова ранее рассказала, что облачная погода без осадков ожидается в столичном регионе в пятницу и субботу, 17 и 18 июля. Так, в пятницу днем столбики термометров поднимутся до плюс 20−25 градусов, а ночью температура опустится до 8−13 градусов. В субботу в ночные часы ожидается от плюс 9 до 14 градусов.