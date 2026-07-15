Град размером со сливу накрыл Краснодарский край

Ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова ранее рассказала, что облачная погода без осадков ожидается в столичном регионе в пятницу и субботу, 17 и 18 июля. Так, в пятницу днем столбики термометров поднимутся до плюс 20−25 градусов, а ночью температура опустится до 8−13 градусов. В субботу в ночные часы ожидается от плюс 9 до 14 градусов.