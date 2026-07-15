Российские войска поразили два судна с военным грузом в порту «Одесса»

14 июля российская армия нанесла удар по танкеру, который следовал из порта «Черноморск» в порт «Одесса». Также в порту «Южный» бойцы атаковали объекты портовой инфраструктуры, которые используют для разгрузки горюче-смазочных материалов, и семь резервуаров с горюче-смазочными материалами, предназначенных для обеспечения ВСУ.