Российские войска поразили два судна с военным грузом в порту «Одесса»

Российские войска нанесли удары по двум сухогрузам с грузом военного назначения в порту «Одесса» с помощью ударных беспилотников. Об этом в среду, 15 июля, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.
—Ударными беспилотными летательными аппаратами поражены: в порту Южный — сухогруз, осуществлявший доставку грузов военного назначения для ВСУ; в порту «Одесса» — два сухогруза с грузом военного назначения, находящиеся на рейде порта в ожидании разгрузки, — передает Telegram-канал ведомства.
В ночь с 14 на 15 июля российские военнослужащие нанесли удары по портам «Черноморск» и «Днепро-Бугский», где были поражены четыре морских судна, которые доставляли грузы для Вооруженных сил Украины (ВСУ).
14 июля российская армия нанесла удар по танкеру, который следовал из порта «Черноморск» в порт «Одесса». Также в порту «Южный» бойцы атаковали объекты портовой инфраструктуры, которые используют для разгрузки горюче-смазочных материалов, и семь резервуаров с горюче-смазочными материалами, предназначенных для обеспечения ВСУ.