В Петербурге студенты и общественники посетили дорожные объекты

Студенты Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета имени Кирова и общественники побывали на дорожных объектах Северной столицы, которые ремонтируют по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры.
Также учащиеся посетили лабораторию контроля качества. Экскурсантам рассказали о составе асфальтобетонных смесей, нюансах технологии укладки и проверке материалов на всех этапах работ.
Кроме того, гости освоили работу со специальными инструментами. Будущие специалисты научились пользоваться курвиметрами и дорожными рейками, которые позволяют с высокой точностью определять ровность, уклоны и геометрические параметры покрытия.
В ходе дорожно-строительного сезона общественники будут принимать активное участие в инспекционных поездках на дорожные объекты, контролируя качество выполняемых работ. Студентам такой визит поможет погрузиться в профессию: они смогут пройти производственную практику в подрядных организациях и применить полученные навыки на реальных объектах улично-дорожной сети города.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.