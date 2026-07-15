Вице-президент Аргентины Вильярруэль назвала сборную Англии узурпаторами

Вице-президент Аргентины Виктория Вильярруэль на своей странице в социальных сетях назвала «пиратами-узурпаторами» сборную Англии перед полуфинальным матчем чемпионата мира по футболу 2026 года.
— Мы играем против пиратов-узурпаторов. Это не просто очередная игра. Я не собираюсь быть политкорректной или равнодушной, игра против англичан — это всегда нечто большее. Это Мальвинские острова, это Диего, это последнее слово Лео и возможность остановить оккупантов, — написала Вильярруэль в личном блоге.
Ранее в интернете появилась петиция с требованием исключить сборную Аргентины из ЧМ-2026. По данным создателей сайта, ее уже подписали более трех миллионов человек. Авторы обращения утверждают, что ФИФА и судьи якобы предвзято относятся к Лионелю Месси и аргентинской сборной, что влияет на результаты турнира.
12 июля сборная Аргентины вышла в полуфинал чемпионата мира, обыграв Швейцарию со счетом 3:1. В следующем матче команда встретится со сборной Англии. Матч состоится 15 июля. Финал пройдет 19 июля.