Вице-президент Аргентины Вильярруэль назвала сборную Англии узурпаторами

— Мы играем против пиратов-узурпаторов. Это не просто очередная игра. Я не собираюсь быть политкорректной или равнодушной, игра против англичан — это всегда нечто большее. Это Мальвинские острова, это Диего, это последнее слово Лео и возможность остановить оккупантов, — написала Вильярруэль в личном блоге.