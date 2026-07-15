Продается дебиторская задолженность белгородского застройщика на 66,6 млн рублей

АО ИК «Строитель Белогорья» признано несостоятельным (банкротом) в марте 2021 года. Общество зарегистрировано в Белгороде в 2012 году, его основной вид деятельности — подготовка к продаже собственного недвижимого имущества. Управляет компанией конкурсный управляющий Александр Серебрянский. В январе 2026 года Арбитражный суд Белгородской области продлил процедуру конкурсного производства на полгода — до 22 июля. Это финальная стадия, предусматривающая ликвидацию юрлица и распродажу активов. Порядок и условия проведения этих торгов были утверждены судом 20 мая.