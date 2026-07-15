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Продается дебиторская задолженность белгородского застройщика на 66,6 млн рублей

Конкурсный управляющий застройщика АО «Инвестиционная компания “Строитель Белогорья”» Александр Серебрянский объявил о проведении торгов по реализации прав требования к физическим лицам. Они состоятся 27 июля, следует из объявления на Федресурсе.

Источник: Коммерсантъ

Конкурсный управляющий застройщика АО «Инвестиционная компания “Строитель Белогорья”» Александр Серебрянский объявил о проведении торгов по реализации прав требования к физическим лицам. Они состоятся 27 июля, следует из объявления на Федресурсе.

На продажу выставлены два лота. Первый — права требования к Рамзану Цингиеву (Москва) номинальной стоимостью 65,9 млн руб. Второй — права требования к Андрею Бучневу (Ямало-Ненецкий АО) в размере 691 тыс. руб.

Размер задатка — 10% от начальной цены каждого лота. Прием заявок — до 24 июля.

АО ИК «Строитель Белогорья» признано несостоятельным (банкротом) в марте 2021 года. Общество зарегистрировано в Белгороде в 2012 году, его основной вид деятельности — подготовка к продаже собственного недвижимого имущества. Управляет компанией конкурсный управляющий Александр Серебрянский. В январе 2026 года Арбитражный суд Белгородской области продлил процедуру конкурсного производства на полгода — до 22 июля. Это финальная стадия, предусматривающая ликвидацию юрлица и распродажу активов. Порядок и условия проведения этих торгов были утверждены судом 20 мая.

Московский индустриальный банк (МИнБ) обратился с иском о банкротстве застройщика в сентябре 2020 года из-за долга в 872,8 млн руб.

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