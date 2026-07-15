В Елховском районе Самарской области открыли фотовыставку о птицах

Экспозиция представлена в районном Доме культуры села Елховка. На открытии директор Дома молодежных организаций Ольга Софронова рассказала ребятам о многообразии пернатых, которые являются неотъемлемой частью местной экосистемы. Также для детей состоялся урок по сортировке вторсырья. Его участники узнали о различных видах переработки, о том, как важно разделять отходы и почему бережное отношение к природе — это реальные действия, которые может предпринять каждый.