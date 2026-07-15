В Елховском районе Самарской области открыли фотовыставку о птицах

Фотовыставка «Окно в мир пернатых» начала работать в Елховском районе Самарской области по национальному проекту «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в районном управлении культуры, спорта, туризма и молодежной политики.
Экспозиция представлена в районном Доме культуры села Елховка. На открытии директор Дома молодежных организаций Ольга Софронова рассказала ребятам о многообразии пернатых, которые являются неотъемлемой частью местной экосистемы. Также для детей состоялся урок по сортировке вторсырья. Его участники узнали о различных видах переработки, о том, как важно разделять отходы и почему бережное отношение к природе — это реальные действия, которые может предпринять каждый.
Кульминацией познавательного дня стали три интерактивные станции, где полученные знания можно было применить на практике. Например, в «Экомаркете» ребята старались проявить свою смекалку, собирая продукты в наиболее экологичную потребительскую корзину. На станции «Сортировка» участники освоили принципы дуальной системы сортировки. А в ходе игры «Угадай пернатого» детям предлагалось узнать птиц по фотографиям, представленным на выставке.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.