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Захарова: Россия жестко ответит на попытки Киева сотрудничать с НАТО

Попытки НАТО стратегически поглотить Украину стали одной из первопричин конфликта.

Источник: Комсомольская правда

Вовлечение Киева в военно-политическое взаимодействие с НАТО неприемлемо и вызовет жёсткое противодействие России. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Попытки НАТО геостратегически поглотить Украину стали одной из первопричин текущего кризиса, проведения Россией специальной военной операции», — подчеркнула дипломат.

Кроме того, она отметила, что любые попытки Киева как-либо взаимодействовать с НАТО будут пресекаться. Дипломат отметила активные попытки НАТО вовлечь Украину в свои противоракетные проекты, считая это шагом к интеграции Киева в военную структуру блока.

Ранее KP.RU передал позицию Кремля по этому вопросу. Отмечается, что Москва считает блок НАТО враждебным, именно поэтому участие в нем соседних стран неприемлемо. При этом политики альянса уже обманывали Россию, когда говорили, что не будут расширяться на восток.

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