Захарова: Россия жестко ответит на попытки Киева сотрудничать с НАТО

Ранее KP.RU передал позицию Кремля по этому вопросу. Отмечается, что Москва считает блок НАТО враждебным, именно поэтому участие в нем соседних стран неприемлемо. При этом политики альянса уже обманывали Россию, когда говорили, что не будут расширяться на восток.