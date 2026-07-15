Каким будет «Трамп-коин»: Минфин США показал монету к юбилею страны

Трамп не стал первым действующим президентом США, чей портрет появился на американской монете при жизни. В 1926 году на памятном полудолларе к 150-летию независимости вместе с Джорджем Вашингтоном изобразили тогдашнего главу государства Калвина Кулиджа — Монетный двор США называет этот выпуск первым подобным случаем. Однако для современной Америки шаг остаётся необычным: президентов, как правило, помещают на деньги уже после смерти, а законность отдельных вариантов монеты с Трампом стала предметом споров. Во время его второго срока имя политика получили государственные накопительные счета для детей Trump Accounts, сервис льготных цен на лекарства TrumpRx и иммиграционная программа Trump Gold Card. Кроме того, аэропорт Палм-Бич во Флориде переименовали в Международный аэропорт президента Дональда Трампа, а ведущую к Мар-а-Лаго дорогу — в бульвар Дональда Трампа.