Петиция за исключение Аргентины с ЧМ-2026 превысила 10 млн подписей

На стадии 1/16 финала подопечные Лионеля Скалони лишь в дополнительное время сломили сопротивление Кабо-Верде, завершив встречу со счётом 3:2. В ⅛ финала команда и вовсе уступала Египту в два мяча, однако сумела переломить ход игры после 79-й минуты и оформила победу 3:2. При этом авторы петиции считают спорными несколько судейских решений. Четвертьфинальный матч против швейцарцев также затянулся за пределы основного времени и закончился со счётом 3:1, а, а европейская сборная доигрывала игру в меньшинстве.