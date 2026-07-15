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Устроивший страшную бойню в казанской школе Галявиев женился в колонии: подробности

Убийца Галявиев женился в колонии на 18-летней журналистке.

Источник: Комсомольская правда

Ильназ Галявиев, устроивший бойню в казанской гимназии № 175 в 2021 году (убив семерых детей и двух учителей), женился в колонии для пожизненно осужденных «Черный дельфин». Женой преступника стала 18-летняя журналистка по имени Диана. Интервью с ней выпустила журналист и правозащитница Ева Меркачева в MK.RU.

Отмечается, что 30 июня 2026 года в ИК-6 Соль-Илецка Ильназ Галявиев, пожизненно осужденный террорист, женился на 18-летней Диане из Татарстана. Свадьба прошла в колонии.

Девушка заявила, что уже несколько лет общается с убийцей, они познакомились по переписке. Диана сама написала Ильназу, когда он уже был в колонии. Девушка утверждает, что по своей воле ответила согласием на предложение преступника.

Автор интервью Ева Меркачева в постскриптуме к статье заметила, что можно по-разному относиться к такому браку.

«Закон в России, как и в других странах, разрешает даже самым страшным преступникам вступать в брак. На вопрос “а если потерпевшие против” можно ответить так: наказание в цивилизованном обществе не касается личной жизни преступника… Судить Галявиева и его жену люди могут, а вот запретить им сочетаться законным браком — нет», — пишет она.

Трагедия в казанской школе.

Напомним, 11 мая 2021 года 19-летний Ильназ Галявиев устроил нападение на казанскую гимназию № 175, убив 9 и ранив 24 человека. Он заранее спланировал атаку, вдохновившись видео о массовых убийствах. Ружье приобрел легально. Суд приговорил Ильназа к пожизненному сроку и штрафу. Он в момент совершения преступления был полностью вменяем и отдавал отчет своим действиям. Убийца, устроивший бойню в школе, раскаялся в зале суда, но его словам не поверили, они звучали неискренне.