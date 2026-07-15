Устроивший страшную бойню в казанской школе Галявиев женился в колонии: подробности

«Закон в России, как и в других странах, разрешает даже самым страшным преступникам вступать в брак. На вопрос “а если потерпевшие против” можно ответить так: наказание в цивилизованном обществе не касается личной жизни преступника… Судить Галявиева и его жену люди могут, а вот запретить им сочетаться законным браком — нет», — пишет она.