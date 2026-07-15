Более 230 общественных территорий благоустроили в Ростовской области за год

Напомним, в этом году онлайн-голосование за благоустройство общественных территорий прошло в седьмой раз. Свой голос отдали более 475 тысяч человек старше 14 лет. По итогам определили 57 объектов-победителей. Они войдут в программу на ближайшие годы.