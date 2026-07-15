В Новосибирской области состоится турслет «Больше, чем путешествие»

«Развитие молодежного туризма — это не только способ приобщения к здоровому образу жизни и физической культуре, но и хороший инструмент формирования патриотизма, углубления знаний о родном крае, а также укрепления межрегиональных связей и формирования активной гражданской позиции. Мы стремимся создать все условия для того, чтобы молодые люди могли активно открывать для себя Сибирь, делиться опытом и вдохновляться новыми достижениями во благо развития региона и страны в целом», — отметил руководитель департамента молодежной политики Новосибирской области Василий Носков.