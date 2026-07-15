В Новосибирской области состоится турслет «Больше, чем путешествие»

Окружной туристский слет «Больше, чем путешествие» будет проходить с 4 по 7 августа в экопарке «Хомутина» Новосибирской области по национальному проекту «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в администрации губернатора и правительства региона.
Участниками могут стать активисты туристических клубов, молодые семьи-туристы, педагоги — организаторы туризма, представители туротрасли, профессиональные гиды, спортсмены и многие другие. Программа слета будет включать просветительские, культурные, соревновательные, командообразующие и досуговые мероприятия. Также запланированы лекции, семинары, тренинги, мастер-классы, командные и индивидуальные состязания.
«Развитие молодежного туризма — это не только способ приобщения к здоровому образу жизни и физической культуре, но и хороший инструмент формирования патриотизма, углубления знаний о родном крае, а также укрепления межрегиональных связей и формирования активной гражданской позиции. Мы стремимся создать все условия для того, чтобы молодые люди могли активно открывать для себя Сибирь, делиться опытом и вдохновляться новыми достижениями во благо развития региона и страны в целом», — отметил руководитель департамента молодежной политики Новосибирской области Василий Носков.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.