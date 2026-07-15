На дороге в Надтеречном районе Чечни начали укладывать асфальт

Первый слой асфальта начали укладывать на участке дороги Братское — Надтеречное — Правобережное в Надтеречном районе Чеченской Республики в ходе ремонта по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве автомобильных дорог региона.
Работы ведутся на участке общей протяженностью 7,4 км. Параллельно выполняют укрепление обочин и устройство дорожной одежды. Эта трасса входит в опорную сеть автодорог РФ и имеет стратегическое значение, обеспечивая межрегиональные транспортные связи Чечни с Северной Осетией — Аланией.
Кроме того, для жителей села Знаменского трасса является основным маршрутом к социально значимым объектам: образовательным и медицинским учреждениям, административным зданиям и объектам торговли. После завершения капитального ремонта дорога будет соответствовать современным нормативным требованиям, что позволит повысить уровень безопасности дорожного движения, сократить время в пути и улучшить транспортную доступность.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.