На дороге в Надтеречном районе Чечни начали укладывать асфальт

Кроме того, для жителей села Знаменского трасса является основным маршрутом к социально значимым объектам: образовательным и медицинским учреждениям, административным зданиям и объектам торговли. После завершения капитального ремонта дорога будет соответствовать современным нормативным требованиям, что позволит повысить уровень безопасности дорожного движения, сократить время в пути и улучшить транспортную доступность.