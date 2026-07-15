Курского блогера-иноагента Алехина оштрафовали за «недонесение» на себя

Заявление в суд подало управление министерства юстиции РФ по Курской области. Из протокола о нарушении следует, что некое должностное лицо провело анализ сведений о блогере и установило факты, «свидетельствующие об осуществлении им деятельности в качестве иностранного агента в период с июля 2024-го по июль 2025 года». При этом, как сообщал «Ъ-Черноземье», Роман Алехин был внесен в список иностранных агентов 19 сентября 2025 года.