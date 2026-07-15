Доктор Мясников: Инфаркты у молодых людей стали следствием неправильного питания

— То же самое мы видим в кардиореанимациях, пациент с инфарктом — 25 лет. Об ожирении я молчу: избыточный вес есть у каждого второго — это 40 процентов. Однако это не заболевания молодеют — это мы раньше стареем. Мы губим себя неподвижностью, питанием, — отметил врач.