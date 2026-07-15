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Доктор Мясников: Инфаркты у молодых людей стали следствием неправильного питания

Ранние инфаркты и онкологические заболевания стали чаще появляться у молодежи из-за неправильного питания и малоподвижного образа. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

Ранние инфаркты и онкологические заболевания стали чаще появляться у молодежи из-за неправильного питания и малоподвижного образа. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

По его словам, соответствующая тенденция наблюдается давно, на этом фоне специалисты даже были вынуждены сместить возрастные рекомендации по профилактике рака груди или кишечника на 5−10 лет раньше.

— То же самое мы видим в кардиореанимациях, пациент с инфарктом — 25 лет. Об ожирении я молчу: избыточный вес есть у каждого второго — это 40 процентов. Однако это не заболевания молодеют — это мы раньше стареем. Мы губим себя неподвижностью, питанием, — отметил врач.

Мясников добавил, что ультрапереработанная пища, привычка покупать уже готовые продукты и переедание приводит к старению организма, пишет НСН.

Ранее Александр Мясников призвал россиян не сидеть дома и выходить гулять, чтобы продлить свою жизнь. По словам специалиста, в жизни «должно быть место приключениям, увлечениям, любви и желаниям».

До этого врач рассказал, что у мужчин с повышенным артериальным давлением и импотенцией может быть апноэ — ночные задержки дыхания. По словам медика, таким пациентам поможет СИПАП-терапия. Во время нее на пациента надевают маску, через которую под постоянным давлением подают воздух.