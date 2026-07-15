Разработки челябинского вуза представили на выставке «Иннопром-2026»

Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) из Челябинской области представил свои разработки на международной промышленной выставке «Иннопром-2026», которая проходила с 6 по 9 июля в Екатеринбурге. Участие в таких мероприятиях отвечает задачам национального проекта «Молодёжь и дети», сообщили в вузе.
На коллективном стенде Челябинской области гости и участники выставки могли ознакомиться с изобретениями сотрудников центра развития промышленной робототехники ЮУрГУ. Например, представленный там пневмомеханический цепной схват предназначен для оснащения робототехнических комплексов. В качестве фиксирующего элемента ученые использовали пластинчатую цепь, которая автоматически облегает контур изделия и способна удерживать груз массой до 10 кг.
Также на стенде разместили пневматический схват фрактального типа, который обеспечивает фиксацию изделий сложной формы не менее чем в шести точках контакта. Кроме того, гости могли увидеть учебно-исследовательский комплекс по робототехнике и компьютерному зрению, предназначенный для обучения студентов работе с робототехническими комплексами.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.