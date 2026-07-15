«Я тебя здесь зарежу»: жительница Калининграда рассказала, как мужчина с ножом угрожал ей и детям на ул. Карташева

«Мы хотели бы придать этот случай огласке, так как неизвестно что у человека в голове. Выглядел он очень страшно, чёрные глаза, встревоженный взгляд, явно не пьяный, а будто под какими-то веществами. Я даже боюсь представить чем могла закончится эта встреча для меня и детей. Хотелось бы, чтобы полиция до конца разобралась с этой личностью, иначе может случиться непоправимое», — говорит собеседница «Клопс».