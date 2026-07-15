Воронежские супруги-предприниматели уклонились от уплаты 37 миллионов НДС

С помощью заведомо ложных сведений о наличии затрат по работе с этими организациями при расчете налогооблагаемой базы в отчетность супруги предоставили соответствующие декларации в фискальный орган. Таким образом им удалось уклониться от уплаты НДС на сумму более 37 миллионов рублей.