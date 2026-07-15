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Воронежские супруги-предприниматели уклонились от уплаты 37 миллионов НДС

Дело передается на рассмотрение в суд.

Прокуратура области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух руководителей ООО «Капиталъ». Их обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму более 37 миллионов.

По версии следствия, супруги, являясь генеральным и коммерческим директором ООО «Капиталъ», вступили в преступный сговор. С этой целью они получили реквизиты ряда коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей, не осуществлявших реальной деятельности.

С помощью заведомо ложных сведений о наличии затрат по работе с этими организациями при расчете налогооблагаемой базы в отчетность супруги предоставили соответствующие декларации в фискальный орган. Таким образом им удалось уклониться от уплаты НДС на сумму более 37 миллионов рублей.

Во время следствия на имущество обвиняемых был наложен арест. Уголовное дело в ближайшее время будет рассматривать Коминтерновский районный суд Воронежа.

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