Цены на бензин выросли в Нижегородской области

Росстат опубликовал цены на бензин в Нижегородской области в период с 7 по 13 июля 2026 года.
Так, средняя цена на бензин составила 75,53 ₽, тогда как на предыдущей неделе она доходила только до 73,51 ₽ АИ-92 обходился нижегородцам в 72,12 ₽, а неделей ранее — в 69,97 ₽
Выросла цена и на АИ-95: 77,24 ₽ вместо 75,25 ₽ АИ-98 подорожал не так заметно — с 95,1 ₽ до 95,61 ₽
За литр дизельного топлива нижегородцы в среднем отдавали 82,5 ₽ с 7 по 13 июля. На предыдущей неделе оно стоило 81,1 ₽
Ранее сообщалось, что продукты могут подорожать в Нижегородской области из-за роста цен на бензин.