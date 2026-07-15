Два моста капитально отремонтируют на трассе Р‑177 «Поветлужье»

В настоящее время готовность моста через Люнду в поселке Боковая Семеновского округа составляет 75%. Сооружение, построенное около 60 лет назад, находилось в плачевном состоянии и не выдерживало современных нагрузок. В 2025 году мост полностью разобрали, движение организовали по временной двухполосной дороге с водопропускной трубой.