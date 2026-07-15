Два моста капитально отремонтируют на трассе Р‑177 «Поветлужье»

В Нижегородской области капитально отремонтируют два моста на трассе Р-177 «Поветлужье». Об этом сообщили в ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».
Речь идет о переправах через реки Люнда (116-й км) и Зимара (124-й км). Вместо устаревших сооружений на трассе построят новые — с повышенной грузоподъемностью и пропускной способностью.
В настоящее время готовность моста через Люнду в поселке Боковая Семеновского округа составляет 75%. Сооружение, построенное около 60 лет назад, находилось в плачевном состоянии и не выдерживало современных нагрузок. В 2025 году мост полностью разобрали, движение организовали по временной двухполосной дороге с водопропускной трубой.
Весной началось строительство нового моста. В русле установлена металлическая гофрированная арочная конструкция с укреплением габионами, устроено основание дорожной одежды. Впереди — укладка двух слоев щебеночно-мастичного асфальтобетона, монтаж освещения, барьерных и перильных ограждений, обустройство водоотвода, ремонт подходов и укрепление русла. Мост будет рассчитан на транспорт массой свыше 80 тонн с нагрузкой на ось до 20 тонн.
Капремонт моста через Зимару в Воскресенском округе выполнен на 25%. Работы ведутся поэтапно, на переправе организовано реверсивное движение. На левой стороне демонтированы старые конструкции, устроен монолитный фундамент, смонтирована железобетонная водопропускная труба и выполнена гидроизоляция. Рабочим предстоит уложить дорожную одежду и покрытие, затем аналогичные работы проведут на правой стороне. Сооружение также будет рассчитано на нагрузку до 80 тонн.
Завершить работы планируется в этом году.
На время ремонтных работ на участках сужена проезжая часть, а скорость ограничена до 30−40 км/ч. Водителей просят соблюдать требования временных знаков и снижать скорость.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что участок федеральной трассы Р‑158 отремонтировали в Нижегородской области.