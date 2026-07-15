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Причиной смерти художника Заславского стало онкологическое заболевание

РИА Новости: у художника Анатолия Заславского было онкологическое заболевание.

Источник: РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 15 июл — РИА Новости. У скончавшегося художника Анатолия Заславского было онкологическое заболевание, сообщил РИА Новости его коллега, художник Игорь Бурмистров.

Ранее в среду Санкт-Петербургский союз художников сообщил, что Заславский скончался 15 июля на 87-м году жизни после продолжительной болезни.

«У него было онкологическое заболевание», — сказал Бурмистров.

Художник отметил, что дружил с Заславским в течение 30 лет.

Заславский с 1977 года являлся членом секции монументального искусства Санкт-Петербургского союза художников. Произведения мастера хранятся в собраниях Государственного Русского музея, Музея истории Санкт-Петербурга, Музея театрального и музыкального искусства, а также в музеях Перми, Петрозаводска, Хабаровска, Астрахани, Казани, Мурманска и во многих частных коллекциях России и зарубежья.