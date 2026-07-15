Врачи Нижневартовской психоневрологической больницы освоили новые методы

Обучение по дополнительной профессиональной программе «Наставничество в медицине: методические и психолого-педагогические основы» прошли врачи Нижневартовской психоневрологической больницы. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в департаменте здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа.
Программа направлена на подготовку квалифицированных наставников, способных эффективно передавать знания, опыт и ценности молодым специалистам. В ходе обучения участники ознакомились с новой нормативной базой, касающейся наставничества в сфере здравоохранения, а также изучили современные методики обучения и адаптации новых сотрудников. Полученные знания позволят специалистам эффективно сопровождать начинающих врачей и медицинских сестер.
«Развитие наставничества — стратегически важное направление для нашей больницы. Внедрение современных подходов к наставничеству позволит нам не только повысить качество подготовки молодых специалистов, но и укрепить командный дух, сохранить преемственность поколений и обеспечить стабильно высокий уровень медицинской помощи нашим пациентам», — подчеркнула и. о. заместителя главного врача по медицинской части Гульчачак Михеева.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.