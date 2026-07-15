Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Предприятия АПК Саратовской области примут на практику около 100 студентов

Одной из площадок стал «Агроцентр» Вавиловского университета, где проходят занятия по генетике и геодезии.

Почти 100 студентов аграрных специальностей будут проходить производственную практику на предприятиях АПК Саратовской области. Подготовка кадров для этой отрасли — одна из задач нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в министерстве сельского хозяйства региона.

Одной из площадок для прохождения летней практики стал учебно-научно-производственный комплекс «Агроцентр» Вавиловского университета. Там первокурсники приступили к практическим занятиям по генетике. Также в учреждении проходят учебную геодезическую практику студенты, планирующие в будущем трудиться в сфере землеустройства и кадастра. Ребята работают с приборами, учатся оформлять документы и составлять топографические планы местности, осваивают технологии полевых топографо-геодезических работ.

Кроме того, на полях «Агроцентра» применяют свои навыки будущие агрономы, агрохимики и почвоведы. Планируется, что в этом году в летнюю студенческую производственную практику помимо площадок Вавиловского университета будут вовлечены сельхозпредприятия Марксовского, Балтайского, Татищевского, Дергачевского, Балаковского, Новоузенского, Калининского и других районов.

«Рассчитываем, что за время практики ребята смогут получить новый опыт и практическую подготовку для дальнейшей успешной работы в различных отраслях АПК», — отметила начальник управления организационной работы, кадровой политики и информационного обеспечения Минсельхоза Саратовской области Оксана Лис.

Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности»  — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.