Предприятия АПК Саратовской области примут на практику около 100 студентов

Почти 100 студентов аграрных специальностей будут проходить производственную практику на предприятиях АПК Саратовской области. Подготовка кадров для этой отрасли — одна из задач нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в министерстве сельского хозяйства региона.
Одной из площадок для прохождения летней практики стал учебно-научно-производственный комплекс «Агроцентр» Вавиловского университета. Там первокурсники приступили к практическим занятиям по генетике. Также в учреждении проходят учебную геодезическую практику студенты, планирующие в будущем трудиться в сфере землеустройства и кадастра. Ребята работают с приборами, учатся оформлять документы и составлять топографические планы местности, осваивают технологии полевых топографо-геодезических работ.
Кроме того, на полях «Агроцентра» применяют свои навыки будущие агрономы, агрохимики и почвоведы. Планируется, что в этом году в летнюю студенческую производственную практику помимо площадок Вавиловского университета будут вовлечены сельхозпредприятия Марксовского, Балтайского, Татищевского, Дергачевского, Балаковского, Новоузенского, Калининского и других районов.
«Рассчитываем, что за время практики ребята смогут получить новый опыт и практическую подготовку для дальнейшей успешной работы в различных отраслях АПК», — отметила начальник управления организационной работы, кадровой политики и информационного обеспечения Минсельхоза Саратовской области Оксана Лис.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.