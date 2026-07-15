Предприятия АПК Саратовской области примут на практику около 100 студентов

Одной из площадок для прохождения летней практики стал учебно-научно-производственный комплекс «Агроцентр» Вавиловского университета. Там первокурсники приступили к практическим занятиям по генетике. Также в учреждении проходят учебную геодезическую практику студенты, планирующие в будущем трудиться в сфере землеустройства и кадастра. Ребята работают с приборами, учатся оформлять документы и составлять топографические планы местности, осваивают технологии полевых топографо-геодезических работ.