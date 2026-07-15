Послы Европейского союза провалили согласование нового 21-го пакета санкций против России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.
«Послы завершили встречу по 21-му пакету санкций. Компромисса достичь не удалось. Переговоры будут продолжены на следующей неделе», — говорится в сообщении.
Ранее KP.RU сообщал, что страны ЕС уже исключили ограничения на поставки российской рыбы и морепродуктов из проекта 21-го пакета санкций.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее указал на репрессивный подход Европы при введении санкций. Он подчеркнул, что Россия адаптировалась к десяткам тысяч рестрикций и научилась обходить ограничения, минимизируя их негативные эффекты.