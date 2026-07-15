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Послы Евросоюза провалили согласование 21-го пакета антироссийских санкций

Евросоюз перенёс согласование 21-го пакета санкций против России на следующую неделю.

Источник: Комсомольская правда

Послы Европейского союза провалили согласование нового 21-го пакета санкций против России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.

«Послы завершили встречу по 21-му пакету санкций. Компромисса достичь не удалось. Переговоры будут продолжены на следующей неделе», — говорится в сообщении.

Уточняется, что переговоры по согласованию 21-го пакета антироссийских санкций отложены до 23 июля. ЕС также на неделю заморозил потолок цен на российскую нефть. Планировалось, что Евросоюз примет новый список рестрикций до 15 июля.

Ранее KP.RU сообщал, что страны ЕС уже исключили ограничения на поставки российской рыбы и морепродуктов из проекта 21-го пакета санкций.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее указал на репрессивный подход Европы при введении санкций. Он подчеркнул, что Россия адаптировалась к десяткам тысяч рестрикций и научилась обходить ограничения, минимизируя их негативные эффекты.

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