Глава Пентагона Пит Хегсет на своей странице в социальной сети X объявил о ежегодной проверке уровня тестостерона у американских военнослужащих старше 30 лет.
По его словам, соответствующая программа нужна, чтобы поддерживать военных в «пиковой боевой форме».
— Бойцы в возрасте 30 лет и старше будут проходить тестирование ежегодно, — сказал министр в видеообращении.
Хегсет уточнил, что если по итогам обследования солдату рекомендуют лечение, решение о прохождении заместительной терапии тестостероном останется за самим бойцом.
Согласно данным Европейского общества репродукции человека и эмбриологии, средний уровень тестостерона у мужчин снизился более чем в два раза с 1972 по 2019 год. Общий уровень главного мужского полового гормона упал на 54 процента, и это является очень устойчивой тенденцией. «Вечерняя Москва» узнала у врача-эндокринолога Алексея Калинчева, почему мужчины с каждым годом «теряют» тестостерон.
Ранее в издании Washington Post, ссылаясь на источники, сообщили, что Пит Хегсет передает американскому лидеру Дональду Трампу ложную информацию о ходе боевых действий в Иране и превосходстве военных США.