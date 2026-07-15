Пит Хегсет объявил о проверке уровня тестостерона у американских военных

Согласно данным Европейского общества репродукции человека и эмбриологии, средний уровень тестостерона у мужчин снизился более чем в два раза с 1972 по 2019 год. Общий уровень главного мужского полового гормона упал на 54 процента, и это является очень устойчивой тенденцией. «Вечерняя Москва» узнала у врача-эндокринолога Алексея Калинчева, почему мужчины с каждым годом «теряют» тестостерон.