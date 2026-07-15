Число жертв лихорадки Эбола в Конго превысило 750 человек

Новая вспышка Эболы вызвана штаммом Бундибугио. Вакцины и лечения от него пока нет, хотя ВОЗ уже начала клинические испытания новых методик лечения. Ситуация осложняется вооруженным конфликтом в ДРК. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и сообщила о нехватке средств для борьбы с Эболой.