В Самарской области детям рассказали о проекте «Профессионалитет»

Выездной классный час провели амбассадоры федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодёжь и дети» в детском оздоровительном лагере «Остров детства». Об этом сообщили в администрации городского округа Похвистнево Самарской области.
Мероприятие организовали учащиеся Губернского колледжа города Похвистнево. Они познакомили детей с основными направлениями профессиональной деятельности, провели мастер-классы, профессиональные пробы и флешмоб. Также амбассадоры поделились личными историями успеха и советами по развитию личных компетенций. Особое внимание уделялось развитию лидерских качеств, командной работе и ответственности.
Дети активно участвовали в обсуждениях, задавали вопросы и проявляли интерес к предлагаемым темам. Мероприятие стало для них отличной возможностью расширить свои горизонты, задуматься о будущем и получить мотивацию для дальнейшего развития.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.