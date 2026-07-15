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На Дону в столкновении двух «КамАЗов» погиб водитель

Об этом сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции Ростовской области.

На Дону в столкновении двух «КамАЗов» погиб один водитель. Об этом сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции Ростовской области.

Авария произошла 14 июля днем на 170-м километре трассы Элиста — Зимовники в Зимовниковском районе. По предварительным данным, 34-летний водитель грузовика КАМАЗ с прицепом при повороте налево на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу встречному транспорту.

Вторая машина, также марки КАМАЗ, двигалась прямо по равнозначной дороге. В результате мощного удара 72-летний водитель второго грузовика погиб.