На Дону в столкновении двух «КамАЗов» погиб водитель

Авария произошла 14 июля днем на 170-м километре трассы Элиста — Зимовники в Зимовниковском районе. По предварительным данным, 34-летний водитель грузовика КАМАЗ с прицепом при повороте налево на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу встречному транспорту.