На Дону в столкновении двух «КамАЗов» погиб водитель

На Дону в столкновении двух «КамАЗов» погиб один водитель. Об этом сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции Ростовской области.
Авария произошла 14 июля днем на 170-м километре трассы Элиста — Зимовники в Зимовниковском районе. По предварительным данным, 34-летний водитель грузовика КАМАЗ с прицепом при повороте налево на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу встречному транспорту.
Вторая машина, также марки КАМАЗ, двигалась прямо по равнозначной дороге. В результате мощного удара 72-летний водитель второго грузовика погиб.