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Москвичей предупредили о ливне с грозами в ближайшее время

На Москву надвигается гроза с усилением ветра до 15 метров в секунду.

На Москву надвигается гроза с усилением ветра до 15 метров в секунду. В ближайший час и до конца суток местами пройдут кратковременные дожди. Об этом предупредил столичный комплекс городского хозяйства.

«В ближайший час и до конца суток в столице местами ожидаются кратковременный дождь, гроза, усиление ветра до 15 метров в секунду», — говорится в сообщении ведомства.

Горожан попросили соблюдать осторожность на улице, не прятаться от непогоды под деревьями и не оставлять рядом с ними автомобили. Коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности.

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