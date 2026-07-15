Актер Даниил Якушев с юной женой рассказали о будущих детях

Актер Даниил Якушев, известный как исполнитель главной роли в сериале «Филин», женился на девушке, которая младше его на 21 год. Вместе они впервые появились на светском мероприятии и рассказали журналистам о том, какими методами будут воспитывать детей. О том, как воспитать из ребёнка приличного человека- ответ на видео.