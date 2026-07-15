В Челябинской области стартовал летний сезон арт-индустриальных маршрутов

В июне состоялась премьера двух новых аудиопроектов в городах Миасс и Сатка. Участие в записи иммерсивной аудиопрогулки «Пороги. Голоса над водой» приняли более 20 жителей города. Аудиогид «Тайный город» — это прогулка по шести районам Миасса, которую создала режиссер Ксения Потапова на основе более чем 30 интервью с жителями и архивных материалов. Он будет доступен на сайте вместе с архивными снимками, плейлистом от горожан и специальными почтовыми ящиками, в которых можно будет оставить послание городу или любимому району.