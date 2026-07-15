В Челябинской области стартовал летний сезон арт-индустриальных маршрутов

Уральская индустриальная биеннале современного искусства открыла летний сезон арт‑индустриальных маршрутов в Челябинской области. Такие инициативы отвечают задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в главном управлении координации развития туризма в регионе.
В июне состоялась премьера двух новых аудиопроектов в городах Миасс и Сатка. Участие в записи иммерсивной аудиопрогулки «Пороги. Голоса над водой» приняли более 20 жителей города. Аудиогид «Тайный город» — это прогулка по шести районам Миасса, которую создала режиссер Ксения Потапова на основе более чем 30 интервью с жителями и архивных материалов. Он будет доступен на сайте вместе с архивными снимками, плейлистом от горожан и специальными почтовыми ящиками, в которых можно будет оставить послание городу или любимому району.
В этом году маршруты Уральской биеннале из Челябинска стартуют вместе с проектом «Челябинск пешком». Например, маршрут «Сатка, Пороги: промышленность как искусство» представляет собой путешествие по местам, где индустриальные ландшафты соединяются с современным искусством и горными пейзажами. Участники увидят Карагайский карьер, комбинат «Магнезит», современные муралы и Порожскую ГЭС.
Маршрут «Миасс и Сокол: секретные лаборатории среди озер» охватывает за один день историю двух закрытых научных центров: Лаборатории «Б» в поселке Сокол и биостанции «Миассово» в Ильменском заповеднике. Выставки и спектакли, созданные Уральской биеннале, погрузят в атмосферу засекреченных лабораторий и научных открытий.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.