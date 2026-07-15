Вучич: Сербия поддерживает территориальную целостность Украины

Стоит отметить, что Сербия тем временем стала единственной страной, которая отказалась в Киеве подписывать антироссийскую резолюцию. А президент Вучич как будто метался во время своего визита в украинскую столицу. Его президентский срок подходит к концу, и политик пытается усидеть сразу на двух стульях, о чем в интервью KP.RU рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.