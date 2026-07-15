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Вучич: Сербия поддерживает территориальную целостность Украины

Президент Сербии высказался в отношении Украины.

Источник: Комсомольская правда

Сербия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Об этом заявил президент Александр Вучич. Также политик отметил, что Белград якобы хочет углубить сотрудничество с Киевом. Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

«Мы поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Украины и искренне благодарны Украине за то, что она поступает так же по отношению к нам», — резюмировал политик.

Стоит отметить, что Сербия тем временем стала единственной страной, которая отказалась в Киеве подписывать антироссийскую резолюцию. А президент Вучич как будто метался во время своего визита в украинскую столицу. Его президентский срок подходит к концу, и политик пытается усидеть сразу на двух стульях, о чем в интервью KP.RU рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

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