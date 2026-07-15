Суперкубок России привезли в Нижний Новгород 15 июля — где посмотреть трофей

На следующий день, 17 июля, трофей и его сопровождающие выйдут в городскую программу: в парке 800‑летия, у Чкаловской лестницы и на других площадках пройдут фотосессии и автограф‑сессии с известными в недавнем прошлом игроками «Спартака» и «Зенита». В числе гостей ожидаются звёздные футболисты, готовые пообщаться с болельщиками и оставить автографы.