Суперкубок России привезли в Нижний Новгород 15 июля — где посмотреть трофей

Суперкубок России прибыл в Нижний Новгород вечером 15 июля — трофей доставили в аэропорт Чкалов. С почётным призом сфотографировались бывшие футболисты — экс‑капитан «Спартака» Денис Глушаков и игрок «Зенита» Алексей Игонин.
16 июля Суперкубок и амбассадоры Российского футбольного союза отправятся в Семёнов на знакомство с легендарным предприятием «Хохломская роспись».
На следующий день, 17 июля, трофей и его сопровождающие выйдут в городскую программу: в парке 800‑летия, у Чкаловской лестницы и на других площадках пройдут фотосессии и автограф‑сессии с известными в недавнем прошлом игроками «Спартака» и «Зенита». В числе гостей ожидаются звёздные футболисты, готовые пообщаться с болельщиками и оставить автографы.
Главное событие — матч между двумя самыми титулованными клубами российского футбола — начнётся 18 июля в 19:30 на стадионе «Совкомбанк Арена».
В день встречи около арены развернётся масштабный фан‑фестиваль: легенды отечественного футбола будут участвовать в его программе и лично встречаться с болельщиками. Посетители смогут сыграть с ветеранами в мини‑матчи, посоревноваться в футбольных конкурсах и выиграть призы в розыгрышах.
Для фанатов также подготовят официальную клубную атрибутику и тематические фотозоны. Всего организаторы обещают более 50 активностей, рассчитанных на разные возрастные группы и интересы болельщиков.
Ранее сообщалось, что нижегородцы смогут сфотографироваться с Суперкубком России.
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