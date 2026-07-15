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Экс-бойца ЧВК «Вагнер» Кирилла Дьячкова похоронили в хуторе Волгоградской области

Жители хутора Ежовка Киквидзенского района Волгоградской области простились с Кириллом.

Жители хутора Ежовка Киквидзенского района Волгоградской области простились с Кириллом Дьячковым, погибшим на СВО. Ему было 28 лет. У него остались родители, супруга и сын. Как сообщает V102.RU со ссылкой на районную газету «Нива», Кирилл работал в частном охранном предприятии «Дракон» Московской области, с 2023 года по июнь 2025 года служил в ЧВК «Вагнер».

В июле 2025 года заключил контракт с Минобороны РФ. Гвардии рядовой Дьячков Кирилл Михайлович был оператором-сапёром 1 расчета РБиЛА взвода беспилотных систем специального минирования инженерно-саперной роты. При исполнении воинского служебного долга погиб 19 октября 2025 года.

За храбрость и мужество, проявленные при выполнении боевых и других операций по защите Отечества и государственных интересов России, Кирилл Дьячков посмертно награжден орденом Мужества.

Похоронен боец со всеми воинскими почестями на сельском кладбище.

Коллаж V102.RU.