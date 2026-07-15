Экс-бойца ЧВК «Вагнер» Кирилла Дьячкова похоронили в хуторе Волгоградской области

Жители хутора Ежовка Киквидзенского района Волгоградской области простились с Кириллом Дьячковым, погибшим на СВО. Ему было 28 лет. У него остались родители, супруга и сын. Как сообщает V102.RU со ссылкой на районную газету «Нива», Кирилл работал в частном охранном предприятии «Дракон» Московской области, с 2023 года по июнь 2025 года служил в ЧВК «Вагнер».