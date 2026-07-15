Главные новости за 15 июля: Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Орел, Тамбов

Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов заявил в ходе отчета перед облдумой, что национализация регионального оператора ТСК завершится к 2029 году. На исправление ошибок компании и переход контроля над 100% акций потребуется еще три года. «Мы будем нести полную ответственность перед населением и не будем зависеть от характера или капризов того или иного физлица», — высказался господин Первышов.