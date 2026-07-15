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В Новосибирской области представили туристический потенциал Китая

Для посетителей проводились консультации по маршрутам и презентация горячих предложений.

Делегация из Китая представила туристический потенциал своей страны на форуме «Дикоросы» в Новосибирской области. Визит был организован в соответствии с целями национального проекта «Международная кооперация и экспорт», сообщили в министерстве экономического развития региона.

В мероприятии участвовали крупные туроператоры, включая SANYA VOYAGE INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE, Китайско-российский культурный центр. Экспозиция предлагала посетителям ознакомиться с полным спектром туристических услуг и инвестиционных возможностей Китая. Для них проводились консультации по маршрутам, презентация горячих предложений и сбор деловых анкет для потенциальных партнеров.

Также состоялись бизнес-консультации и b2b-переговоры. Кроме того, для гостей организовали интерактивный розыгрыш призов. Участники должны были произнести скороговорку на китайском языке и получить оценку своей дикции от профессионального лингвиста.

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.