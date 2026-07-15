Вучич: Сербия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины

Сербия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, Белград планирует усилить сотрудничество с Киевом в ряде областей. Об этом в среду, 15 июля, заявил сербский президент Александр Вучич.
— Мы поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Украины и искренне благодарны Украине за то, что она поступает так же по отношению к нам, — отметил он.
По словам Вучича, Сербия продолжит оказывать Украине гуманитарную помощь, а также намерена принять участие в восстановлении одного из украинских городов. Политик подтвердил, что страна поддерживает евроинтеграцию Украины и других государств, которые претендуют на членство в ЕС, передает Lenta.ru.
При этом газета «Политика» сообщила, что Вучич не стал подписывать итоговую декларацию пятого саммита «Украина — Юго-Восточная Европа», который прошел в Киеве. В документе содержались призывы к ужесточению санкций против России, продолжению военной и финансовой поддержки Киева, а также содействию евроатлантической интеграции Украины.