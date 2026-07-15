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Почти 22 млрд рублей составил оборот нижегородских аптек с начала года

Средняя стоимость упаковки лекарства составила 428,6 рублей.

Источник: Нижегородская правда

21,8 млрд рублей составил оборот нижегородских аптек с начала 2026 года. Такую статистику привел главред «Стационар-пресс» Алексей Никонов.

В первом полугодии 2026 года количество лекарств, приобретенных в аптеках, сократилось. Однако общие расходы на аптечные товары выросли.

За 6 месяцев оборот розничного фармацевтического рынка в Нижегородской области составил 21,8 млрд рублей, что на 10,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным аналитиков RNC Pharma, в натуральном выражении спрос снизился: за полгода было продано 49,6 млн упаковок лекарств. Средняя цена одной упаковки при этом достигла 428,6 рубля, увеличившись за год на 15%.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что более 515 млн рублей потратили нижегородцы на антидепрессанты в 2025 году.