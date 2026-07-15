Почти 22 млрд рублей составил оборот нижегородских аптек с начала года

21,8 млрд рублей составил оборот нижегородских аптек с начала 2026 года. Такую статистику привел главред «Стационар-пресс» Алексей Никонов.
В первом полугодии 2026 года количество лекарств, приобретенных в аптеках, сократилось. Однако общие расходы на аптечные товары выросли.
За 6 месяцев оборот розничного фармацевтического рынка в Нижегородской области составил 21,8 млрд рублей, что на 10,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
По данным аналитиков RNC Pharma, в натуральном выражении спрос снизился: за полгода было продано 49,6 млн упаковок лекарств. Средняя цена одной упаковки при этом достигла 428,6 рубля, увеличившись за год на 15%.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что более 515 млн рублей потратили нижегородцы на антидепрессанты в 2025 году.