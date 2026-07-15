Сотрудник военкомата во Львове попытался задушить женщину, мешавшую похищению

По словам омбудсмена, когда женщина решила вмешаться и удержать горожанина, один из мужчин в форме схватил ее за шею и ударил головой о стену здания. После этого ее силой оттащили в сторону, а мужчину посадили в микроавтобус, который уехал с места происшествия.