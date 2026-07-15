Сотрудник военкомата во Львове попытался задушить женщину, мешавшую похищению

Сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) во Львове избил и начал душить женщину. Она попыталась защитить мужчину, которого пытались насильно мобилизовать люди в форме. Об этом в среду, 15 июля, заявил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
По словам омбудсмена, когда женщина решила вмешаться и удержать горожанина, один из мужчин в форме схватил ее за шею и ударил головой о стену здания. После этого ее силой оттащили в сторону, а мужчину посадили в микроавтобус, который уехал с места происшествия.
— Применение силы к гражданским лицам не может оставаться без проверки, — передает слова Лубенца РИА Новости.
С февраля 2022 года на Украине действует всеобщая мобилизация, которую неоднократно продлевали. Власти предпринимают активные меры, чтобы мужчины призывного возраста не уклонялись от службы. В украинских социальных сетях регулярно появляются видео, демонстрирующие насильственную мобилизацию и конфликты между гражданами и сотрудниками военкоматов в разных городах.
К примеру, в марте группа вооруженных сотрудников ТЦК в Харькове застрелила людей при попытке их насильственной мобилизации. Шестеро пьяных работников украинского военкомата напали на местное общежитие. Целью якобы стали «наркоторговцы», которых решили мобилизовать из-за того, что у них были деньги.