В Энгельсе в краеведческом музее начался новый этап реконструкции

Новый этап реконструкции стартовал в краеведческом музее города Энгельса Саратовской области по национальному проекту «Семья». Об этом сообщили в министерстве культуры региона.
В учреждении уже завершили демонтаж действующих музейных экспозиций и отправили экспонаты на бережное хранение. Научные сотрудники музея разобрали экспозиционные комплексы. Все музейные стенды и витрины были демонтированы, а предметы коллекций перемещены в специально подготовленные помещения. После завершения строительных работ в музее будут восстанавливать экспозиции и оформлять новые выставочные пространства.
«Реконструкция Энгельсского краеведческого музея позволит создать комфортные и безопасные условия для хранения коллекций и формировать современные музейные пространства, доступные для семейного посещения. Это колоссальный вклад в развитие культурной инфраструктуры региона», — подчеркнула министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.