В Энгельсе в краеведческом музее начался новый этап реконструкции

В учреждении уже завершили демонтаж действующих музейных экспозиций и отправили экспонаты на бережное хранение. Научные сотрудники музея разобрали экспозиционные комплексы. Все музейные стенды и витрины были демонтированы, а предметы коллекций перемещены в специально подготовленные помещения. После завершения строительных работ в музее будут восстанавливать экспозиции и оформлять новые выставочные пространства.