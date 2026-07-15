Власти Калининграда рассказали, сколько лежачих полицейских установили на дорогах

«Сейчас на госзакупках размещены тендеры на устройство 19 переходов — это часть общего плана по обустройству 32 переходов. Часть из них будет приподнятыми — так водители лучше замечают переход и своевременно снижают скорость. В том числе работы запланированы на улицах Тельмана, Кирова, Великолукская, на перекрёстке Грига — Фрунзе и других», — отметила Елена Дятлова.