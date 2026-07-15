В петербургском соццентре отметили праздник «Ромашковое настроение»

Праздник «Ромашковое настроение» для старшего поколения состоялся в Комплексном центре социального обслуживания населения Пушкинского района Санкт-Петербурга. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Семья», сообщили в районной администрации.
Мероприятие было приурочено ко Дню семьи, любви и верности. В ходе программы прозвучали музыкальные номера о любви и родном доме. Символом торжества стала ромашка — этот цветок украшал каждого участника. Программа также включала рассказ об истории праздника и житии святых Петра и Февронии Муромских — покровителей семьи, являющихся примером крепкой любви и верности.
Трогательным моментом стало поздравление семейных пар отделения дневного пребывания, проживших вместе много лет. Кроме того, были организованы конкурсы и костюмированные номера.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.