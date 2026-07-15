Во Всеволожске организовали тематическую площадку «Экостражи Ленобласти»

Интерактивная тематическая площадка «Экостражи Ленобласти» была организована 8 июля в городе Всеволожске Ленинградской области по национальному проекту «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в региональном комитете государственного экологического надзора.
Для юных гостей состоялась экологическая викторина, в которой они продемонстрировали свои знания о природе родного региона. Настольная игра «Экомиссия» познакомила детей с профессией эколога. Также была организована фотосессия с маскотом Эконадзора — енотом Егором. Самые активные участники и победители игр получили памятные призы и подарки.
«Мы стремимся заложить основы экологической культуры у детей с раннего возраста, прививая им любовь и уважение к родной природе. Игровой формат — это идеальный способ донести до ребят важность бережного отношения к окружающему миру», — подчеркнула председатель комитета Государственного экологического надзора Ленобласти Рамила Агаева.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.