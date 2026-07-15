Ростовская область заняла первое место в стране по затоваренности новостройками

Примечательно, что Ростовская область занимала лидирующую позицию в аналогичном рейтинге и годом ранее — по данным на начало четвертого квартала 2025 года показатель затоваренности в регионе фиксировался на той же отметке в 35,5 тыс. единиц. Тогда Кирилл Холопик указывал на структурный дисбаланс рынка: темпы запуска новых проектов существенно опережали темпы их реализации, тогда как покупательская активность резко просела после сворачивания программ льготного ипотечного кредитования и удорожания рыночных займов.